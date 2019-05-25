台美關係突破》北協更名納台灣 他讚：嶄新的外交之路！

2019-05-25 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕外交部今在推特宣布，我國與美國在台協會的對口單位「北美事務協調委員會」將更名為「台灣美國事務委員會」，象徵台美關係緊密，外交部吳釗燮並在推特上表示，「真的很愛這個新名字！」對此，時代力量立委林昶佐大讚，相信台灣正走在一條告別舊時代、嶄新的外交之路！

外交部經與美方充分協調溝通，決定將「北美事務協調委員會」（Coordination Council for North American Affairs，CCNAA）更名為「台灣美國事務委員會」（Taiwan Council for U.S. Affairs，TCUSA）。對此，美國國務院發言人表示，更名更能反映協調美國相關事務的角色。

「以台灣為名，走向世界。」立法院外交國防委員會委員林昶佐也在臉書分享該消息，也表示「不只是台美關係更進一步，台灣駐外單位的網址也開始使用「台灣大使館」TaiwanEmbassy.org 網址了！」

林昶佐說，以台灣最自然的名稱TAIWAN來參與國際，不只是彰顯台灣人民在國際間的尊嚴，更是避免讓外交預算花在跟China難以區隔的名義中浪費資源、徒增誤解；也因此我在外交國防委員會這三年多來，一直主張應該要以清楚的TAIWAN名義、清晰的國家定義，來打開國際空間。

林昶佐也呼籲，外交部駐外單位應統一使用專屬網址 TaiwanEmbassy.org，別再混用其他混淆不清的網域。至於這幾年來台灣和日本交流的雙方對口單位：亞東關係協會、交流協會都納入台灣，成為「台灣日本關係協會」、「公益財團法人日本台灣交流協會」，現在與美國的對口也正名，「我相信台灣正走在一條告別舊時代、嶄新的外交之路！」

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