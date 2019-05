台美關係突破》北協更名納台灣 他讚：嶄新的外交之路！

2019-05-25 20:49

〔即時新聞/綜合報導〕外交部今在推特宣布,我國與美國在台協會的對口單位「北美事務協調委員會」將更名為「台灣美國事務委員會」,象徵台美關係緊密,外交部吳釗燮並在推特上表示,「真的很愛這個新名字!」對此,時代力量立委林昶佐大讚,相信台灣正走在一條告別舊時代、嶄新的外交之路!

外交部經與美方充分協調溝通,決定將「北美事務協調委員會」(Coordination Council for North American Affairs,CCNAA)更名為「台灣美國事務委員會」(Taiwan Council for U.S. Affairs,TCUSA)。對此,美國國務院發言人表示,更名更能反映協調美國相關事務的角色。

「以台灣為名,走向世界。」立法院外交國防委員會委員林昶佐也在臉書分享該消息,也表示「不只是台美關係更進一步,台灣駐外單位的網址也開始使用「台灣大使館」TaiwanEmbassy.org 網址了!」

林昶佐說,以台灣最自然的名稱TAIWAN來參與國際,不只是彰顯台灣人民在國際間的尊嚴,更是避免讓外交預算花在跟China難以區隔的名義中浪費資源、徒增誤解;也因此我在外交國防委員會這三年多來,一直主張應該要以清楚的TAIWAN名義、清晰的國家定義,來打開國際空間。

林昶佐也呼籲,外交部駐外單位應統一使用專屬網址 TaiwanEmbassy.org,別再混用其他混淆不清的網域。至於這幾年來台灣和日本交流的雙方對口單位:亞東關係協會、交流協會都納入台灣,成為「台灣日本關係協會」、「公益財團法人日本台灣交流協會」,現在與美國的對口也正名,「我相信台灣正走在一條告別舊時代、嶄新的外交之路!」

