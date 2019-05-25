嘉義區漁會成立王金平之友會 公道伯：只有我能帶領台灣走出困境

2019-05-25 18:31

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義區漁會今天下午在東石鄉港口宮餐廳成立王金平之友會，上千鄉親到場力挺前立法院長王金平，場面熱烈，讓王金平相當感動，強調堅持本土的他才能帶領台灣走出目前內外交迫的困境。

王金平下午3點抵達港口宮，由嘉義區漁會榮譽理事長林水樹、理事長戴澤文、常務監事洪蔡美珠、前立委翁重鈞、東石鄉長林佳瑩、朴子市長吳品叡、議員李國勝、王啟澧、黃金茂、蔡奇璋、前東石鄉長林純金等人陪同，先向港口宫媽祖暨列位正神上香祈福。

王金平之友會成立大會上，李國勝強調，嘉義人重情重義，這次成立王金平之友會是因為王院長一向照顧嘉義農漁民，不管是老農年金、牡蠣災損補助，王院長都當前立委翁重鈞的強力後盾，而嘉義縣鄉親搭乘12部遊覽車到農委會陳情時，王院長也在立法院休息室招待嘉義鄉親吃美味可口的台鐵便當。

翁重鈞附和說，王院長照顧全國農漁民真的是不遺餘力，也是他從政30多年來僅見的政壇人格者，現在院長有更大的人生志業要帶領台灣邁向和平繁榮，嘉義鄉親會秉著感恩的心全力支持。

王金平說，台灣內部目前面臨族群分裂、藍綠惡鬥困境，對外則遭到中共打壓，內外夾攻不斷消耗國力，但民進黨領導人只知搞內鬥，致台灣一直沉淪，而國民黨幾位檯面上總統參選人中，只有他具有化解國內紛爭的調和能力，對外也會透過溝通協調手段和中共建立和平關係，如此一來，台灣經濟自然會大發展。

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