反擊假訊息！蘇內閣限各部會1小時內澄清 逾4小時令改善

2019-05-25 17:11

〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於假訊息透過網路到處流竄造成危害，行政院展開具體的反制作為，目前不僅要求各部會，針對假訊息要在1小時透過臉書等社群平台上架反擊或發布新聞稿澄清，行政院長蘇貞昌上任後也加強各部會臉書小編的連繫與整合，政院平日統計並緊盯各部會回應假訊息的速度，回擊速度若逾4小時，將要求部會改善。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，行政院平常都會統計各部會回應假訊息的速度，以了解各部會回應假訊息的相關問題，政院掌握各部會回應假訊息的時間，用意是在鼓勵各部會回應假訊息的速度加快。

Kolas 表示，目前多數部會都能夠達標，在1小時左右就能迅速回應假訊息，平均可在1到2小時內回應，但也有特殊狀況，例如外交訊息的回應，涉及與外館聯繫，但處理過程有時差的問題，不過，各部會平日回應假訊息，若超過4小時才回應，就太慢了，因為網路假訊息的流竄很快，行政院將會了解部會為何回應速度慢，並要求改善，行政院並沒有訂定各部會的評分表做為懲罰依據。

行政院政務委員唐鳳日前在美國紐約受訪表示，假消息是個威脅，特別是對於開放的社會，尤其是台灣周遭有許多管轄區，不僅僅是中華人民共和國，仍以假消息為藉口執行國家審查，「我們不願意這樣，因為我們對於戒嚴令的記憶猶新」。

唐鳳並表示，目前台灣各政府部會皆成立專責小組，監測是否有假消息蠢蠢欲動。「我們有張評分表，測量各部會採取行動回應假消息花費的時間」。

對此，Kolas 說，行政院在去年賴清德還擔任行政院長時期，就要求各部會臉書小編與新聞聯絡人，對於假訊息要在1小時內迅速上架回應或發布新聞稿澄清，現在的蘇內閣持續這樣做，並沒有另外再成立各部會的專責小組，而據她所知，行政院都有統計各部會回應假訊息的速度，但並沒有訂評分表。

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