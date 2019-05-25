研究：台灣已成國家認同 視中國為不同國家

2019-05-25 14:27

〔中央社〕政大選研中心研究員鄭夙芬今天公布的研究顯示，台灣認同已進入「國家認同」階段，民眾雖對「中國人」具有原生文化認同，但政治認同上，已視中華人民共和國為不同國家。

國立政治大學選舉研究中心24日起，舉辦為期兩天的「台灣民主參與的理論建構與實踐暨選舉研究中心30週年」國際學術研討會。鄭夙芬在25日上午的議程中，發表「解析『台灣人／中國人』認同的持續與變遷」研究結果。

這份研究以2000到2016年的訪談資料，探討民眾的「台灣人／中國人」認同意涵。研究結果顯示，台灣的集體認同尚未形成，不過，台灣認同已進入「國家認同」階段。

鄭夙芬分析，在文化認同方面，部分民眾以文化差異來界定台灣人的身分，但也有許多民眾接受台灣和中國在血緣及身分上的聯繫。

在政治認同上，民眾漸漸將中國與台灣視為不同國家，甚至認為中國指的是「中華人民共和國」，與中華民國有所區別，但仍有民眾認為台灣是中國的一部分。因此，鄭夙芬認為，台灣認同仍在流動與變化中。

她指出，民眾在論述台灣人與中國人時，將「台灣人」界定為「我群」，認為台灣人是一群「出生、生長在台灣、具有中華民國國籍、認同台灣、願意為台灣貢獻的人」，而且和中國不僅有文化差異，也是不同國家。

鄭夙芬表示，民眾在訪談當中，對「中國人」的界定雖然有中華文化傳承、血緣、華人或漢民族這4個項目的原生文化認同，但在政治認同方面則將中國人是為不同國家（中華人民共和國）人民的「他群」。

她認為，這些趨勢顯示，縱使民眾承認台灣與中國的文化連繫，但在政治認同上仍認同台灣才是自己的國家。

鄭夙芬也提到，雖不可否認在台灣內部仍存在懷抱大中國意識的民眾，但從過去10多年民眾對於認同的論述，以台灣（中華民國）作為和中國（中華人民共和國）對立的國家認同，已成為社會主流。

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