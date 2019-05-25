港都盃馬術賽登場 韓國瑜大談「人跟馬的情感很緊密...」

2019-05-25 12:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕2019高雄港都盃馬術賽今登場，邀集全台超過100匹名駒，及專業騎手參賽，高雄市長韓國瑜親自出席開幕式，除感謝主辦單位相挺，強調高雄市政府會把馬術比賽、訓練列為重點，他還有感而發表示，人跟馬之間，幾千年來情感是最密的。

2019高雄港都盃馬術賽今、明兩天在夢時代旁空地舉行，由中華民國馬術協會、高市馬術委員會、澳登堡馬術指導中心等單位策畫，吸引全國百匹名駒與選手參賽，堪稱高雄有史以來最大規模的馬術賽事。

除了馬術競技，還比照國際賽事規格、設有吃喝玩樂區，賽事期間也邀請哈薩克馬術特技表演與內門宋江陣藝演出，並規劃設有馬術相關的專業知識展覽區、馬匹牽騎區、馬匹餵食區等多項互動式體驗活動，免費入場、希望鼓勵親子來認識馬術。

韓國瑜今出席開幕式，特別感謝中華民國馬術協會、高雄市馬術協會、與澳登堡馬術指導中心相挺，選擇在高雄舉辦最盛大、最高規格的馬術比賽；他強調選擇高雄一定是有很多的要素，但不管怎麼樣，能把高雄當賽馬地點，對高雄就是肯定。

韓國瑜話鋒一轉，提到人跟馬之間，幾千年來幾乎情感很密，且從遠古到現代，人跟馬之間一直很緊密，至今奧運還有馬術比賽。

他指出，高市府一直希望推動馬術運動，希望先從娛樂、觀光面著手，一步一步的往前邁進，這比賽場地花了很多人力、物力、財力，代表高雄有一批人熱愛馬術，且現在高雄市馬術技術訓練技巧已接近國際水平，以前政府沒這麼關注，現在就要把比賽、馬術訓練列為重點，作為運動休閒發展的重要政策。

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