「世衛行動團」帶回捷報 衛福部：未來擬拉高美、日防疫平台

2019-05-25 12:47

〔記者吳亮儀／台北報導〕「世衛行動團」今天凌晨返國，中午在衛福部舉行記者會，衛福部長陳時中表示，這次在瑞士和許多國家有很實質的討論，甚至和日本、美國討論官方防疫溝通平台，未來擬拉高官方層級，讓防疫的區域網絡更堅固。

陳時中說，這次在瑞士日內瓦共進行了71場雙邊會談，其中32場是國家對國家的關係，其餘則是和NGO（非政府組織），都有很多實質討論。

陳時中說，這次有和日本討論官方對官方的防疫通報平台，目前雖然也有，但未來要更拉高層級和更密切合作。而美國是全世界防疫檢驗和布網最完整的強國，未來希望和美國合作登革熱疫苗的臨床試驗。

疾管署長周志浩說，美國在全世界都有布網監控新興疾病，很多新興傳染病雖然台灣沒有，但仍需要注意，例如致死率達九成的伊波拉病毒，美國就非常注意，因為他們對防疫非常看重，且伊波拉疫情防疫是美國的重要政策，美、日兩國對防疫都極為注重，在世界衛生大會上開頭都講防疫、國際衛生安全等。

去年蔡英文總統宣布要捐贈100萬美金給世衛，作為伊波拉防疫之用，但最後無法捐成；陳時中說，今年也有表達說，如果有「正式管道」能參與救援、防疫，台灣一定加入。

周志浩說，今天上午回國後，蔡英文總統馬上接見世衛行動團成員，她也笑稱團員「好像沒有時差？是否太忙了讓腎上腺素飆升？」

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