台美關係突破》李大維在華府晤波頓 台美國安顧問商議印太合作

2019-05-25 12:36

〔記者蘇永耀/台北報導〕國安會秘書長李大維於本月13日至21日前往美國華府,並與美國國家安全顧問波頓舉行台美斷交後首次雙邊國安顧問會晤,李大維也與美國高階官員共同和台灣邦交國官員舉行會晤,美方除傳達力挺台灣外交的信號,同時也凸顯台美在印太戰略的積極合作。

外交部今日宣佈,台美雙方協調後共同決定,我國負責對美外交事務的「北美事務協調委員會」(Coordination Council for North American Affairs,CCNAA)將更名為「台灣美國事務委員會」(Taiwan Council for U.S. Affairs,TCUSA)。這也是台派人士多年來呼籲的正名運動,將「台灣」與「美國」放入正式機構名稱。

外交人士表示,李大維此次訪問華府,與美國國安顧問波頓等核心高階官員會晤;由於蔡英文總統今年中也預定訪問加勒比海邦交國,並預定過境美國,隨著台美關係的增溫,蔡總統這次在美國的過境城市及相關參訪活動,可望有突破性的發展。

對於雙方國安顧問的晤面,台美雙方對此都相當低調,外交部僅證實李大維在上述時間訪問美國,並未提及前往華府,會晤對象也用美國「政府官員」稱呼。

外交部同時指出,李大維與美方學界及政府官員討論台美共同的安全挑戰,會晤來自包括戰略暨國際研究中心、布魯金斯研究院及喬治城大學等智庫亞洲議題學者,以及美國國家安全顧問與其他政府官員。訪問期間,李大維亦與美國政府官員共同會晤我邦交國政府官員,均重申對自由及開放印太地區的支持與承諾。

