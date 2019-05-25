6/1凱道造勢 韓國瑜證實將參加

2019-05-25 11:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕親韓人士發起6月1日總統府前凱道舉行韓國瑜首場總統初選造勢，預定將號召10萬人；韓國瑜今證實有此活動，並表態願意參加、也很感謝這些團體與群組。

有媒體追問還在總質詢期間、參加類似活動合適嗎？韓國瑜澄清當天應該是週六、是假日，沒有總質詢。

特定媒體報導，親韓人士昨透露，在全台基層串聯下，韓首場總統初選造勢「決戰2020．贏回台灣」將於6月1日在總統府前凱道舉行，預定號召10萬人，韓本人已允諾出席。

親韓人士告訴媒體，當韓國瑜表態選總統後，對他的攻擊從此暴增，就連在議會質詢時，韓對高雄市政明明有完整論述，結果卻被刻意扭曲，「一個翻白眼，就把韓國瑜對於國家、經濟的主張全部抹煞，這難道是民眾想看到的嗎？」因此，在韓粉、企業界、地方社團、宗教界等團體串聯下，決定在6月1日替韓國瑜舉辦首場造勢大會。

該人士說，發起造勢的主要力量就是來自庶民，跟政黨沒有直接關係，韓流代表的庶民力量有多大，相信在這一天就會展現在台灣人面前。

造勢大會初步規劃韓將在庶民代表陪伴下，由150位旗手開道進場，包括藍營立委、市議員、企業界代表也都將到場，在不刻意進行政黨動員的情況下，預估將湧入10萬人到場。

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