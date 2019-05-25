「韓正設局」拿下習近平？新聞標題讓網友全歪樓

2019-05-25 10:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕媒體「新唐人電視台」昨天報導一則中美貿易戰的內幕，指中共江系常委韓正一手攪亂了美中已經接近達成的貿易協議，企圖拉下習近平領導地位，新聞以「韓正設局拿下習近平？北京撕毀協議內幕流出」為標題，卻讓網友全部歪樓，誤認是高雄市長韓國瑜正設局拿下習近平。

這篇新聞在ptt八卦版被推爆，但推爆原因無關中美或是中共內幕消息，而是韓國瑜又被拉進戰場，網友表示，「韓正設局拿下習近平」，原意應是「韓正/設局/拿下/習近平」 ，但不仔細看內文的話，會誤會成「韓/正設局/拿下/習近平」，而「韓」也不會聯想到韓正，而是會讓人以為是韓國瑜。

八卦版的網友也跟著起鬨，「韓總將是中國民族的救星，時代的巨人」、「韓流發威，席捲大中國」、「韓上習下」、「習維尼還不是要跪我韓總」等留言瞬間刷滿，讓網友直說這篇文章一定會變韓粉的最愛。

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