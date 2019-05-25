世衛行動團返國 陳時中：台灣在全球聲量大幅提高

2019-05-25 07:48

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕世界衛生大會（WHA）落幕，台灣雖未獲邀，衛福部長陳時中日前仍率領世衛行動團前往日內瓦，參與各項活動，向國際表達台灣在全球醫衛上的貢獻，希望能獲得更多支持。陳時中今天清晨從歐洲返台，他表示，台灣在世界衛生大會期間的全球聲量提升，未來將繼續研擬對策，看明年如何對台灣最好。

台灣遭世衛大會（WHA）第三年拒於門外，不過今年共有美國、法國、德國、英國、日本、加拿大、澳洲及紐西蘭等8個理念相近國家與15個友邦，在閉門總委會、大會二對二辯論、大會發言與委員會等場合替台灣發聲，力挺台灣參與WHA。

陳時中日前率領世衛行動團前往日內瓦，在6天的行程中與多個國家進行了71場雙邊會談，向國際表達台灣在全球醫衛上的貢獻。

陳時中清晨搭機返台，他在桃園國際機場受訪時表示，這一次在外交部、僑委會努力下，台灣在全球聲量大幅提高，僑民與國際的參與增加，這次許多理念相同的國家對我們發聲的音量、強度都增高很多，未來仍有許多需要努力的地方，在回到台灣後，會依照實際面臨的狀況研擬對策，看明年如何對台灣最好。

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