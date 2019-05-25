境管到「天荒地老」成絕響 檢方最長只可限制14個月

2019-05-25 00:31

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院24日三讀通過「刑事訴訟法（限制出境、出海）部分條文修正案」，終於給了境管一個法源依據，其中最受人關注的是境管不再「天荒地老無絕期」，檢方最長只能限制14個月，院方累積境管常態下不得超過5年，但若是10年以上的重罪，則延長到不可逾10年，修正案公告後6個月施行。

司法實務透過判決及司法解釋方式，說明限制出境、出海為執行限制住居方法之一種，沒有明確的法律依據，長久以來受到各界質疑，法務部指出，為落實防逃機制、兼顧人民權益保障及偵審實務需求、符合法律保留原則與法律明確性原則，與司法院多次會商研議，終共同擬制增訂「限制出境、出海」專章。

法務部指出，專章設在刑事訴訟法第八章之一，明訂限制出境、出海為獨立型態的強制處分，並賦予檢察官、法官於具有必要性且符合法定要件之情況下，得逕行對被告限制出境、出海，俾利保全被告到案，以防免被告逃匿國外，妨礙國家刑罰權行使。

惟因限制出境、出海干預人民入出國境的權利，為保障被告救濟權利，及兼顧檢察官偵查犯罪對於密行偵查之需求，最後定調應於限制出境、出海後6個月內，以書面通知被告，此可解決過去常發生被告到了國境大門，才知道遭到境管的窘境。

法務部表示，為避免人民遭長時間限制出境、出海，本次修法亦分別明定偵查中及審判中限制出境、出海期限，偵查中檢察官逕行對被告限制出境、出海，不得逾8個月，若認有繼續限制之必要者，應於限制期間屆滿前附具理由向法院聲請延長，第一次延長不得逾4月、第二次延長不得逾2月，以延長2次為限，故偵查中得限制出境、出海之期限最長為14個月。

法院審判中的限制出境、出海，每次不得逾8月，如果犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年；其餘之罪，累計不得逾10年。

另外，「刑事妥速審判法」也配合修正，刪除該法關於限制出境、出海的規定，並調整審判中的羈押期間，累計不得逾5年，以與限制出境專章意旨相符。

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