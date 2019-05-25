香港網紅幫高雄講話 韓粉疑不通粵語誤會「出征」灌爆！

2019-05-25 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕誤傷友軍了！高雄市愛河近來頻傳「變色」新聞，讓市長韓國瑜的支持者十分不滿。日前有一名香港網紅看了報導後前來愛河開直播，緩頰表示「沒有那麼嚴重」，卻疑似被不懂粵語的韓粉誤會，以為該網紅也在說愛河壞話，因此灌爆網紅的YouTube，也讓這名網紅急忙加上字幕，急喊「看清楚再留言」！

香港網紅會計妹日前前來高雄愛河開直播，表示台灣最近一場大雨後，媒體狠批愛河慘變「綠豆湯」，影響韓國瑜的支持度，於是她特地來到現場進行實況播報，想看看愛河的「慘況」。不過她在觀察現場狀況後，表示「其實還是很漂亮」，會計妹指出，雖然有看到一點點垃圾，但是大雨過後，有垃圾出現也是很正常的。

接著會計妹稱讚愛河四周景色「花花草草，市容看起來不錯」，也讚美對面的流行音樂中心，表示雖然還未啟用，但看起來很漂亮，外型很特別！

沒想到，不少韓粉疑因不懂粵語，竟以為會計妹在批評愛河，紛紛湧入YouTube留言表示「無腦智障的影片」、「到底誰放出這個北七出來拍這種影片」、「又是一部適合重度智障看的影片」、「垃圾或誤導性的內容 請大家檢舉」、「滾回香港去」。

對此，會計妹也急忙替影片加上字幕，並且表示「看清再評，勿亂插」！而影片被轉到PTT後，網友則紛紛笑稱「笑死XD」、「世界認證的智障草包粉」、「智障韓粉不ey（意外）」。

影音及韓粉留言請見

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