總統聲量高出13倍！他籲賴「棄初選」：不團結就丟台灣

2019-05-24 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇今（24）天指出，總統蔡英文的網路聲量衝上歷史新高，民進黨總統參選人賴清德的負面聲量卻首度大於正面評價，遂向賴呼籲，「是該結束這場初選了」。當蔡有機會勝選，賴起初的參選條件就不存在，希望二位「別再互相傷害」，否則「不團結一定守不住台灣。」

王浩宇發臉書指出，九合一選舉後，當時沒人認為總統蔡英文有機會連任，但現在正好反過來，沒人懷疑「辣台妹」的競爭力。是賴清德的參選刺激了民進黨、刺激了蔡英文，讓蔡進化成「2.0」版本。

王浩宇也深信，賴清德的參選有價值，但5月17日同婚專法通過後，蔡英文的網路聲量拉到歷史新高，是賴的13倍。反觀賴在中執會那場談話之後，負面評價飆升10%，首次大過正面聲量，難聽的話開始在網路上出現。再這樣繼續下去，剩下的「就只是傷害」。

王認為，當蔡英文有機會勝選，賴清德當初參選的條件就不存在了，堅持繼續初選，只會造成雙方陣營更大的撕裂。因此，在柯文哲、國民黨得利之前，「應該由深愛台灣、深愛民進黨的您主動來結束這場初選，才能團結民進黨、團結愛台灣的每一個人」，共同面對明年更艱鉅的選戰。

文末，王浩宇呼籲，「團結都不一定能勝選、不團結一定守不住台灣，我敬愛的賴院長、蔡總統，請別再互相傷害。」

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