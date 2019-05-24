「自己的監護人自己選」 法部7張圖說明一切...

2019-05-24 23:30

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院於24日三讀通過「民法部分條文修正草案」（意定監護），主管機關法務部表示，民法意定監護條文可使我國成年監護制度在原有「法定監護制度」外，更加完善，尊重當事人的意願，達成「自己的監護人自己選」目標。

法務部解釋，我國於2018年正式進入高齡社會，隨著高齡人口增加，須有更完善的成年監護制度，現行成年人監護制度僅在本人喪失意思能力時才啟動，無法充分符合受監護人意願；而意定監護制度，是在本人之意思能力尚健全時，本人與受任人約定在受監護宣告時，受任人答應擔任監護人，以替代法院依職權選定監護人。

換言之，依照意定監護設計，本人可在意思能力喪失後，依先前的意思自行決定未來的監護人，較符合人性尊嚴及本人利益，並完善民法監護制度。

法務部強調，新增「意定監護制度」是本於「尊重本人之意思自主」原則，所以法院在做監護宣告時，如果本人訂有意定監護契約者，應以意定監護優先。另為保障受監護宣告者的權益，修正案亦設有監護人如有顯不適任或不符受監護人最佳利益之情形，得聲請法院改定監護人之規定。

意定監護看似複雜，其實與每位民眾息息相關，法務部特別設計7張圖解釋什麼是意定監護，以及與法定監護的不同處。

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