吾爾開希：跟北京關係好 不能帶來和平

2019-05-24 20:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕「六四事件30週年特展」今天在中正紀念堂登場，當年的民運領袖吾爾開希致詞時指出，當年北京學運是和平請願，卻遭來共產黨以正規軍、坦克車來對付，在台灣如果還有人覺得跟北京搞好關係就能帶來和平，這是一個讓人非常錯愕想法，這些人在民主體制下利用言論自由，是一種諷刺，「好像民主在背叛我們！」

吾爾開希表示，中共30年來不斷嘗試讓六四事件、天安門學運從歷史上消失、從人民記憶中消失，但當年的倒行逆施至今仍持續著；仍對維族人、藏人鎮壓，對香港民主體制的破壞、對台灣赤裸裸的威脅，都在提醒著全世界「不要忘記天安門」。他也提到，台灣未來和平與自由民主要明確向北京說不，這是所有台灣人應堅持走的路。

天安門鎮壓時遭坦克碾過雙腿的倖存者方政說，看到特展許多史料非常感動，台灣官方可以與民間一起守護民主價值，但中國距離民主道路卻仍非常遙遠。中共集權越來越強大，不僅阻礙中國人士對民主的追求，甚至對台灣民主有很大的傷害與滲透，希望台灣能守護華人民主示範，讓台灣民主燈塔最終能照亮中國。

「六四事件30週年特展」即日起至6月4日在中正紀念堂一樓中央通廊展出，現場重現天安門事件時的大字報、標語以及民主女神像，同時還展出知名攝影師謝三泰從未公開的六四攝影作品，場外民主大道則設置六四事件經典場景「坦克人」巨型充氣裝置，吸引許多中客駐足觀賞。

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