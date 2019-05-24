4員酒駕考績竟獲甲等 法務部長怒：列重點考核

2019-05-24 20:51

〔記者吳政峰／台北報導〕立委徐永明24日爆料，過去5年內有高達1001位軍公職人員酒駕，其中33人當年度考績仍列甲等，4人還是執法機關法務部的所屬人員，對此，法務部長蔡清祥通令所屬機關首長對酒駕「務必嚴懲」，並要求列為年度考績評核的重點參考。

蔡清祥指出，4員不守法的行為，可能影響法務部下轄約1萬8000名職員的聲譽，他對此感到震怒及不可思議，已電聯各機關首長要求嚴懲酒駕行為，絕不寬貸，並強調只要被查到酒駕，一定要列為年度考績評核的重要依據，不可輕輕放下。

至於被查到酒駕的4人有無檢察官身分？蔡清祥表示「絕對沒有」，他也認為，不論是否為檢察官都不應酒駕，除了要維護公職人員的清譽，更要在意的是用路人安全，強力呼籲法務部所屬機關人員切勿酒駕，否則下場必定重罰。

法務部指出，根據「公務人員考績法施行細則」第4條第3項規定，「曾受刑事或懲戒處分者」，該年度考績就不得列為甲等，換言之，只要酒測值超過每公升0.25毫克，觸犯公共危險罪者，考績就不可能甲等，因而研判這4人的酒測值應未達0.25，才能透過「功過相抵」方式拿到甲等。

法務部表示，未來考績評核方式將依蔡清祥指示，要求所屬機關把酒駕列為重要參考，且就算是未達0.25的刑事責任或0.15的行政責任，只要一驗出有酒精濃度，確認是飲酒所致，也會視情節懲處，決不寬貸。

對於徐永明擬修法，把酒駕排除在「功過相抵」制度之外，並規定只要一查獲，年度考績打丙，法務部認為這是立委依法行使的權利，予以尊重。

另外，調查局近日頻傳風紀出問題，朝野立委同聲譴責，要求法務部徹查，蔡清祥回應「絕不容許違法亂紀」，已責成所屬機關首長維持高標準的風紀倫理，揪出害群之馬，還給認真負責的司法人員一個公道！

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