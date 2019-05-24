羅文嘉力挺黨主席卓榮泰 網友評價有挺有噓

2019-05-24 20:48

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選風波不斷，民進黨秘書長羅文嘉今天在臉書放上他與朋友的對話，他的友人詢問民進黨主席卓榮泰為什麼那麼堅持初選制度，那有這麼重要嗎？羅文嘉則回應，如果已經公告的比賽規則，在比賽進行中可以隨意更改，這個惡例一開，以後任何一次初選，只要掌握多數的人，都可以在初選進行中，指定修改對自己有利的部分，那還得了？

「可是這一次不一樣？難道我們不應該配合情勢變化做調整？」羅文嘉回應，「每一次大家都可以說不一樣，每一次也都會有情勢變化，如果真的不得不要做變更時，也要有共識。共識建立，要有耐心，也要合理，不能只對自己有利，對別人不利。」

羅文嘉指出，如果他改變了年輕時堅持的價值，那要如何面對年輕時的那個自己？是為理想燃燒、還是向權力臣服？

他表示，現在投入反對中國霸權對台灣威脅的鬥爭，不是因為討厭中國，而是因為民主信仰。跟過去參與反對國民威權統治，是一樣的信仰。

羅文嘉指出，有一種病菌，如果一但侵入你的身體組織，他不會立刻讓你死亡，但是時間久了，他會改變你的思想，改變你的靈魂，最後你即使還活著，你也不是原來的你。

文章最後他也標註，「我要為卓榮泰加油，當你選擇向歷史與制度負責時我是感動的。」「當你選擇人煙稀少這條路時我一定會陪你的。」「其實不是因為你，是因為一樣的信仰。」

對此，網友們有挺有噓，一名網友直言，中執會是黨代表選出來的，黨代表是黨員選出來的。「所以你和卓直接否決中執會的決定？你的民主好特別。」也有網友說，「人煙稀少的意思就是不民主，你家黨主席前兩天中斷中執會，倒是很對制度負責喔。」支持羅文嘉的網友指出，羅文嘉和卓榮泰的堅持是對國家人民支持者負責，你們在變質的黨內雖然孤獨，但是愛台的支持者佔多數是支持你們的，你們辛苦了，加油！

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