「意定監護」制度三讀 民眾可預先約定監護人

2019-05-24 18:07

〔記者黃欣柏／台北報導〕有鑑於台灣進入高齡化社會，現行成年人監護制度漸不足以因應，立法院院會今三讀通過「民法部分條文修正案」，增訂成年人意定監護相關條文，明定民眾可自行約定一人或數人為監護人，日後若本人因故喪失意思能力，就可由約定之人協助進行人身養護及財產管理事宜。

過去的成年人監護制度，主要是針對有精神障礙、失智症或其他缺陷而無法自主表達意思之人，由法院依職權從配偶、四親等內親屬選定監護人，但考量到此方式未必符合民眾需求，司法院及法務部去年提出「意定監護」相關修法草案，條文明定民眾可自行與一人或數人以公證方式成立契約，在自己受監護宣告時由對方擔任監護人。

根據三讀條文，民眾可選擇由多人同時監護，還可分別約定每個人負責何種職務，例如可將財產管理與健康照護分別交給不同監護人處理。雙方的契約須由公證人作成公證書，7天內以書面通知居住地管轄法院，等到當事人受法院監護宣告後生效。

由於修法意旨是貫徹「當事人自主原則」，三讀條文明定若當事人已特別約定由何人管理、處分財產，應以當事人意思為優先，法院將僅在當事人未做約定或監護人明顯不適任時介入，且民眾立約後得隨時終止契約，若民眾前後成立互相牴觸之契約，視為撤回前一版本契約。

另外，條文中也規定，意定監護契約可約定是否給付報酬，但若沒有約定，監護人可以請求法院按其勞力與受監護人之財力酌定報酬。

民進黨立委吳玉琴在法案三讀後發言指出，意定監護是我國因應高齡化社會所建構、最重要的法律制度，現行監護制度是當自己失能後，由法院來選定監護人，但畢竟「法官難斷家務事」，最清楚要由誰代表本人的人就是自己。

吳玉琴強調，目前我國每年新增6千多件監護宣告聲請，而意定監護制度除了更尊重受監護人的意願，也可以節省法官耗時又燒腦的調查，呼籲國人「要佇知人的時陣（台語，意同要在還清醒的時候），決定自己的未來」。

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