風向變了？ 國民黨台北市黨部：同婚專法未違反公投

2019-05-24 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕立法院日前通過同婚專法，過程中雖遭到賴士葆、沈智慧、費鴻泰等國民黨立委強烈反對，仍有多位國民黨立委倒戈投下贊成票。然而，賴士葆嗆聲「同婚專法全部改回來」的一席話言猶在耳，國民黨台北市黨部如今表示，同婚專法是「依據去年全民公投結果」處理，網友大酸「風向變真快」。

綜合媒體報導，國民黨立委賴士葆，日前出席反同團體抗議活動時曾揚言，「就算平權法案通過，票投國民黨，2020以後我們全部改回來」。而立法院針對專法協商時，賴士葆也曾表示，「大法官釋憲後，才舉行公投，大法官應該要尊重公投結果，不要讓10幾個大法官笑，而讓700萬人民哭」，可見其反對同婚專法立場鮮明。

但現在，同黨的國民黨台北市黨部似乎持有不同立場。有網友在PTT上貼出該黨部昨天（23日）在臉書粉絲專頁上發布的文章，文中表示「有關本黨李彥秀、蔣萬安、林奕華等3位同志支持同婚專法，本會意見如下」。文中強調「本黨立院黨團對此法案並未設定一致主張」，且「同婚專法係依據去年全民公投結果」處理，因此認定3位立委只是「依照公投及釋憲結果行為，並未違背選民所託」。

不過，該文章發出後疑似因為反對方選民洗版留言大罵，目前國民黨台北市黨部的粉絲專頁上已經找不到這篇文章。

面對這樣的風向轉變，網友表示「這不是打國民黨反同立委的臉嗎」、「國民黨吃錯藥還是被盜帳號嗎」、「風向變真快」、「尚書大人真機靈」、「賴士葆的言論請解釋一下」、「萌萌會說你曲解公投喔」、「現在過了又變開放多元唷，厲害了我的黨」。

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