區域平衡 賴清德提立法、行政兩院移中部

2019-05-24 14:46

〔記者蔡清華／高雄報導〕前行政院長賴清德今天受邀參加高雄科技大學微電子系舉辦的「微電子技術發展與應用研討會」，會中有學生問他南北工作機會很有大的差異，賴清德主張立法、行政兩院遷移中部，讓台北做經濟中心，中部做行政中心，做區域均衡。

會中，師生提出包括如何拚經濟、解決年輕人低薪、台商的關稅問題及要不要推動運動產業等問題，賴清德都一一回答。

賴清德指出，未來十年後的人工智慧，政府如何用結合學界和業界，協助年輕人學習人工智慧相關知識，是非常重要的，另外就產業而言，解決台灣困境會衍生新的問題，例如能源轉型，除了兼顧穩定供電，也要帶動產業發展，或者面對氣候變遷，主要電子產品都要求協力廠商要用綠能，都有具體對策因應。

有學生問他，現在南北工作機會仍有差異，賴清德說，過去他在行政院長任內，經常與國際級大公司老闆、主管提到，鼓勵年輕人提高他們起薪，不要因南北生活費用南部略低，就有不同待遇，他並主張南北區域均衡，政府可以將立法、行政兩院移中部，做為台灣的行政中心。

賴清德演說時指出，台灣未來進入工業4.0時代，隨著AI、物聯網、5G等技術成熟，這些技術都需要半導體產業做基礎，像高雄是半導體封裝測試最重要的區域，而台南則是半導體晶圓製造重要聚落，如果未來能持續在半導體產維持優勢，結合創新產業，台灣經濟動能將再度起飛。

賴清德表示，他在擔任行政院長任內，誠實面對問題，以發展經濟為優先，積極改善投資環境，鬆綁不合時宜的法令，改善五缺等問題，特別是中美貿戰之下，不但要因應衝擊，同時抓住機會，讓台商回流，務實面對台商需求，擬定對策。

賴清德表示，台商回台投資會面臨關稅問題，所以必須參加區域經濟體，積極準備加入CPTPP，他在院長任內盤點各項入會要求，該修法就修法，預做準備和演練。另外，有歡迎台商回台方案，客制化解決台商回流面臨的問題。

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