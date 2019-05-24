韓國瑜勘災「沒必要比快慢」 挨轟「最會割稻尾、勘災慢慢來」

2019-05-24 16:10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄5月20日大雷雨致災，農損是全國受災最慘，農委會主委陳吉仲立馬南下勘災，反觀高雄市長韓國瑜第3天才去，還稱勘災「沒必要比快慢」，臉書「我愛掀馬統」今PO文批評韓國瑜「最會割稻尾，勘災慢慢來」，引發網友留言按讚。

高市5月20日大雷雨狂炸，伴隨9級陣風致災，最大穀倉美濃區風雨交加，水稻正值收穫期，飽受風雨摧殘，造成減產至少2至3成，被害面積超過400公頃，初估損失金額超過1500萬元，是全國受害最嚴重的縣市。

農委會主委陳吉仲獲悉高雄災情慘重，立馬與立委邱議瑩南下勘災，火速核定美濃、旗山、杉林為農業天然災害現金救助地區，隔天再公告加碼納入六龜區，讓農民實在「揪感心」。

反觀高雄市長韓國瑜未立即到場勘災，雖然市府農業局及區公所協助農民申請補助，但韓國瑜面對重大災損，未親自前往勘災，挨轟不關心農民。

值得一提的是，韓國瑜第3天才前往美濃勘災，面對媒體詢問回應表示「沒必要比快慢」，引發地方民眾與網友不滿，批評中央都核定現金救助了，市長韓國瑜人在高雄，勘災竟比中央還慢，明顯誠意不足，難道是來作秀嗎?

臉書「我愛掀馬統」PO文「韓導一張嘴，最會割稻尾，勘災慢慢來，幹話一大堆」，有網友批評韓國瑜不務正業，還有網友說心疼高雄人，引發網友熱烈討論。

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