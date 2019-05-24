韓國瑜稱將克服帶職參選心理 綠營議員要求選總統就辭市長

2019-05-24 15:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對高雄市長韓國瑜表示將克服帶職參選心理，民進黨議員林智鴻認為韓國瑜已經失去最佳選總統的機會，並要求他要去選總統，就辭掉高雄市長，讓高雄市長重新改選。

林智鴻表示，韓國瑜已經失去最佳選總統的機會，用「心中已有市長補選人選」的說法，只是告訴大家「他還有一點機會」。

林智鴻指出，韓國瑜主動拋出「韓五點」的聲明扭扭捏捏，各界批評只有3個字「徵召我」，因此網路聲量開始下滑。

林智鴻說，郭台銘進行初選後，用他最擅長的企業併購手法，一步步整合挖角，媒體名嘴開始轉向，網路粉絲團倒戈，各家民調顯示，郭的民調逐步上升，韓則逐步下滑。

林智鴻表示，韓國瑜開始急了，拋出參加國民黨初選「Yes, I Do」，這兩天再說「已經有市長補選人選」，一步步都看出韓國瑜角逐總統大位越離越遠，跟他承諾高雄10年有500萬人，但上任至今高雄市卻減少300人一樣，離目標越來越遠。

林智鴻認為，當韓國瑜市長說出「已有市長人選」，是想告訴其他競爭對手，他還是有機會，會奮力一搏，但其實他只是呈現出「我真的很慘，但我不相信」罷了！

林智鴻強調，韓國瑜選不選總統，他完全尊重，但想請韓國瑜放過高雄人，要去選總統就辭掉高雄市長，高雄市長重新改選，讓有心高雄市政的人來接受市民重新選擇。

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