速審法三讀修正 審判中被告不得羈押逾5年

2019-05-24 14:22

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院院會今三讀通過「刑事妥速審判法」第5條條文修正案，過去刑事被告在審判中的羈押期間規定為「累計不得逾8年」，考量羈押是對人身自由影響最大的強制處分，且現行刑事案件審判期間已較過去縮短，因此本次院會通過民進黨立委許智傑、吳琪銘等人之提案，將羈押期間調整為「累計不得逾5年」。

提案人、民進黨立委許智傑、吳琪銘等人在提案說明中指出，用羈押來限制刑事被告的人身自由 ，將使被告與家庭、社會及職業生活隔離，嚴重打擊其生、心理，這種對人身自由最大干預之強制處分，只能做為保全程序的最後手段 ，不可率然為之。

提案說明中也指出，根據統計資料，審判中被羈押逾5年以上者，在2012年間共有8人，翌年降為3人，2014年至2017年更均為0人，去年截至9月底也僅2人，其實案例已非常罕見。此外，近年最高法院撤銷發回更審的案件比例逐年下降，從2014年後均低於10%，案件整體審判期間相應縮短，5年應已足以因應實務審判之需要。

今日通過之條文，將於修正公布後1年施行。

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