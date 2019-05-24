立院三讀通過修正《刑訴法》境管6個月內須告知被告

2019-05-24 14:12

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院院會今三讀通過「刑事訴訟法部分條文修正案」，除了針對限制出境、出海專章明定出法定要件及程序，也規定了偵查中及審判中的限制出境、出海期間限制、延長程序及相關配套措施等，讓過去頻被詬病的限制出境、出海處分進一步法制化。

三讀條文規定，被告犯罪嫌疑重大，且有「無一定之住、居所者」、「相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者」、「有相當理由足認有逃亡之虞者」等任何一種情形者，檢察官或法官得在必要時逕行限制其出境、出海，但若被告所犯為最重本刑為拘役或專科罰金之案件，則不得逕行限制。

三讀條文也規定，除了被告住、居所不明而不能通知外，書面通知最晚應在限制出境、出海後6個月內送達被告，通知前已訊問被告者，則應當庭告知並付與書面通知。

針對被告被限制出境、出海的時間，三讀條文明定，偵查中不得逾8月，有繼續限制之必要者應附具體理由，在屆滿20天前以書面方式聲請法院裁定，並同時以聲請書繕本通知被告及其辯護人。而且檢察官聲請延長限制出境、出海，第一次不得逾4月，第2次不得逾2月，以延長2次為限。

若是審判中之被告，條文明定每次限制出境、出海不得逾8月，犯最重本刑有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年，其餘之罪則累計不得逾10年。

條文中也規定，不論是偵查中或審判中，被告逃匿而通緝之期間將不計入累計時間，另法院要延長限制出境、出海前，應給予被告及其辯護人陳述意見之機會。

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