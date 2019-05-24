日本進入令和新時代 藍綠政要出席在台酒會祝賀

2019-05-24 14:19

〔記者彭琬馨／台北報導〕日本台灣交流協會今舉辦「天皇 皇后兩陛下即位報告酒會」，代表沼田幹夫在會中致詞時表示，在動盪的平成時代，日台間所建立的友好關係可稱為史上最佳狀態，新時代令和將是考驗台日關係的時代；沼田幹夫並說，台日當前面臨的挑戰均為全球性問題，盼日台雙方能共同合作、齊力解決。

日本明仁天皇生前退位，由皇太子德仁天皇即位，5月1日告別平成、進入令和時代。日本台灣交流協會特別舉辦「天皇 皇后兩陛下即位報告酒會」，向外界介紹日本的新天皇，包含前副總統連戰、親民黨主席宋楚瑜、前立法院長王金平、監察院長張博雅、外交部長吳釗燮與台灣日本關係協會會長邱義仁等藍綠政要皆出席祝賀。

日本台灣交流協會代表沼田幹夫致詞時說，亞太地區情勢持續大幅變化，日台雙方都面臨應如何應付挑戰的問題，在各地來勢洶洶的豬瘟疫情、全球暖化、海洋資源管理等，都屬於全球性的問題；沼田幹夫說，對於這些問題，盼日台雙方能共同合作、齊力解決。他並說，盼隨著天皇陛下即位開始的令和，能成為和平且美好的時代。

台灣日本關係協會會長邱義仁致詞時則說，明仁天皇在戰爭中成長，對戰爭的感受勢必非常深刻，他謙和的退位，也帶給日本現代憲政史新的思考方向，是一位值得懷念的天皇；邱義仁並說，他相信在即位的德仁天皇任內，台日間的友誼、信賴關係，都能更加發展，儘管台日間還存有問題尚待解決，但在彼此有更進一步的信賴基礎上，應能逐一克服。

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