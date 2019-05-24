不用自經區！農委會推百分百國產加工場登記 估增20億產值

2019-05-24 13:59

〔記者簡惠茹／台北報導〕不用自經區也能加工發大財，農委會推出使用百分百國內農產加工的「農產品生產及驗證管理法」修正草案，今天送立法院一讀通過，農委會主委陳吉仲表示，希望7月就能上路，只有農民可以申請加工場，保證百分之百使用國內農產品，且限定在小規模加工，估計可以帶動500家農戶農產初級加工發展，產值增加20億元，期待10年內可以創造目前食品加工業總產值6000億。

「農產品生產及驗證管理法」修正草案今天送立法院一讀通過，農委會今天舉行記者會，說明法規細節以及預期效益，農委會主委陳吉仲表示，由於目前法規從大廠到小廠都是同一套標準，小農難以取得工廠登記，往往面臨產品無法上架的困境，因此提出修正草案，讓農民在農業用地取得合法容許加工設施從事加工者，可以申請登記為農產品初級加工場，也更能確保食品安全。

陳吉仲說明，法規限定申請人必須是農民身分，才可以來做農產品加工，而且只能用國產溯源農產品、驗證農產品、有機農產品等等，保證百分之百都是國內農產品，在樓地板面積200平方公尺以下的限制，不用擔心會蓋大型食品加工廠。

陳吉仲指出，農委會正面表列100多項可以加工的品項，4大適用範圍包含乾燥、粉碎、碾製和焙炒，例如果乾、麵茶、玄米茶等，取得產銷履歷加工驗證或有機加工驗證者也進行加工，如果在表列項目外，也可以可以專案申請加工品項。

陳吉仲估計，這項法規可以帶動國內500家農產初級加工場發展，產值增加20億元，期待10年內可以創造目前食品機工業總產值6000億，不但增加農民收入、確保消費者食用安全、產銷失調比例可以降低，加工後可以延長儲存時間，每年預估可以增加農產品加工量達7萬5千公噸。

對於提升農產加工品食安部分，農糧署運銷加工組農產加工科長尤俊人補充說明，以前農產加工是經濟部主管，但是小農往往無法申請工廠登記，也很難遵循根據大廠設廠規範，納管後透過專家輔導，場域訪設，提升衛生安全，更重要的是要完成40小時受訓，考試通過取得文件才能來申請。

至於加工場是否有污染農地的疑慮，尤俊人指出，核准的是小規模加工場，限制在樓地板面積200平方公尺以下，屬於小型無公害設施，對農地不會有影響，而且核准的加工項目都經過挑選，沒有水汙染，屬於低汙染性。

此外，尤俊人指出，安全食品認證GHP管理共有3章，對農民最困難的就是第三章設場標準，由於申請加工場本來就要先取得合法農業設施，也就是農產加工室容許使用，再來申請加工場登記，所以建築物本身已經是合法的，已經爭取到經濟部同意不用按照第三章來走，但是會遵循GHP第一章和第二章，包含作業人員衛生安全和品保規範。

苗栗青農聯誼會會長劉鈺鈴表示，家裡是經營有機農場，種植有機蔬果，他們自己的加工品，就面臨很難申請現有法規下的加工場登記，如果跟大型加工場合作的話，成本又太高，所以造成很多通路無法上架，就算國外廠商看到農產品很不錯也無法購買，現在有這套法規，才能讓他們合法把農產加工品賣出去。

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