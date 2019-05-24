韓市長凍未條要賣土地了 網友批：藍軍兩套標準

2019-05-24 12:51

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜上任後，宣布暫停賣地，今天卻鬆口，因為財政缺口，也要開始賣地了！

高雄市藍營民代之前屢次批評，前市長陳菊任內變賣祖產，甚至賣掉一個梵諦岡，但綠營議員澄清說，陳菊任內賣出的土地，幾乎都是「公辦重劃抵費地」，非變賣祖產。

綠營議員當時強調，陳菊市長任內賣出的土地，幾乎都是「公辦重劃抵費地」，「抵費地」是市府賺的「工錢」，將抵費地標售所得投入巿政建設，讓利益留在平均地權基金，讓市民共享土地開發成果，若採私辦重劃，則是讓利益留給開發商。但藍營議員仍不斷對此提出批評。

韓國瑜上任後，暫停出售市有土地，高雄市地政局也暫停今年第一季抵費地出售作業，韓粉紛紛給讚，稱許韓國瑜不亂變賣祖產，與前朝不同。

不過，韓市長上任5個月後撐不住了，他今天在議會回答國民黨議員鐘易仲質詢時，鬆口說高市府目前最缺的就是錢，等議會總質詢結束後，他會去行政院會開會，針對自貿區、國際大機場、財劃法修正等，向中央爭取。

韓國瑜強調，高市府明年財政缺口約65億元，抵費地也評估要出售。鐘易仲則替韓國瑜緩頰說，市府要賣的是抵費地，不是祖產。

對此，正在收看議會直播的網友批說：「以前陳菊賣抵費地，你們說是賣祖產，現在韓國瑜要賣抵費地，你們就說不是賣祖產，國民黨真是兩套標準。」

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