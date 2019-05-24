六輕爆炸台塑只願賠8千萬 綠委要求行政部門介入

2019-05-24 11:44

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台塑麥寮六輕廠區的台化芳香烴三廠4月7日下午發生氣爆，民進黨立委劉建國表示，氣爆已經一個多月，附近居民災損嚴重，文蛤、魚類養殖業者損失慘重，六輕卻希望以8千萬了事，政府若置之不理，將會被人民挑戰。對此，經濟部工業局副局長楊伯耕表示，已經多次協調台塑公司不要拖延，按照「實際災損」來賠償。

劉建國也拿出一份六輕要求員工簽署的切結書指出，這份文件要求員工本人承認，瞭解近年雲林、彰化文蛤死亡率達到60%至70%，非這次氣爆所影響，已說服合夥人，不再提出文蛤死亡照片，放棄申請災損。

雲林縣議員許志豪表示，爆炸那天十分恐怖，很多房屋都裂開，屋頂瓦片都掉下來，台塑用8千萬敷衍了事，簡直不可思議；雲林縣麥豐村前村長廖炳崇表示，很多老人家屋頂都被震破，現在梅雨季，老人家要怎麼辦？很多黃金蜆養殖業者，爆炸後苗都養不出來，業者說零汙染，他們很懷疑。

住在麥寮的受災戶丁清財表示，那邊都是養殖業，由於當地靠近爆炸點，房屋受損很厲害，汙染物和碎屑，對養殖業影響很大。業者卻只答應賠麥寮鄉8千萬。

雲林縣議員許留賓表示，99年也曾經發生爆炸，當時業者拿出5億元來解決，這次比99年還嚴重，竟然只願意拿8千萬元。

民進黨立委鍾孔炤表示，管線腐蝕性比一般快速，容易發生氣爆，外部檢查稽核，希望勞動部可以針對設備檢查，透過更精進的機械設備，去檢查管線腐蝕的狀況，可以給台塑化員工和附近居民更安心。此外，他認為台塑化公司要求員工簽署的切結書、自白書，這些是不具有效力的，勞動部應該要依法裁決。應該要用更科學的方式，去協助附近大量文蛤、魚類死亡的養殖業者申請賠償。

經濟部工業局副局長楊伯耕表示，他們跟台塑公司開過很多次會，要求他們對受災居民，要做一定的賠償。切結書的部分已經請同仁調查，會進一步處置。近幾年來他們都有要求石化管線，都有定標準，定期歲修檢查，後續將會引進外部的機制，讓廠商能夠依循處理。

此外，楊伯耕表示，有提供受災戶免費法律諮詢。賠償時間比較慢，已經多次協調台塑公司不要拖延，按照「實際災損」來賠償，而不是喊8千萬元一個額度處理，台塑認為8千萬元足夠賠償。

勞動部勞動關係司副司長表示，雇主對員工有照顧義務，若雇主真的要求員工簽署放棄損害賠償，雇主不可以要求員工簽署這種顯然不公平的契約，依照民法，「這是無效、違法的」，會跟公司瞭解，儘速依法辦理。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法