泰源事件明年50年 監委調查：初判死刑到覆判竟只有6日

2019-05-24 10:33

〔記者鍾麗華／台北報導〕泰源事件明年屆滿50年，監委王美玉提出調查報告指，其偵審因是戒嚴時期，致使6名被告當時雖非現役軍人，因受軍法審判得不公開審理，偵審過程從提起公訴至死刑執行僅2個月餘，覆判庭在初判宣判死刑至覆判核准僅6日，同時並未收到被告聲請覆判理由即為死刑判決遭致爭議，加上酷刑刑求取供，均有違誤。

監察院昨天通過王美玉所提泰源事件調查報告，今天下午將舉辦記者會說明。泰源事件是民國59年，關押政治犯的台東泰源監獄6名受刑人江炳興、鄭金河、詹天增、謝東榮、陳良及鄭正成計劃奪取泰源監獄警衛連槍械、宣揚台灣獨立理念之反政府行動，當時刺殺警衛連班長起事失敗被補後，除鄭正成外其餘5人均被判死刑，其中江炳興、陳良遺書因被認為有暗示台獨與壯烈之意而被扣留，不寄還給家屬。

王美玉指出，泰源事件是前民進黨主席施明德日前向監察院陳情。當事人及其家屬至今仍無法了解真相，還原事實，政府就相關檔案開放應參考先進國家及民主轉型國家之實施經驗，全面公開戒嚴時期相關檔案，提供社會各界調查研究，而非僅限於政府機關之調閱，用以落實轉型正義。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法