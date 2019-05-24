升級版沱江級軍艦今開工 加裝海劍二飛彈火力超強！

2019-05-24 09:15

〔即時新聞／綜合報導〕「國艦國造」最新進展，「高效能艦艇後續艦3艘及快速布雷艇4艘」2案，歷經5個月由海軍司令部與中科院完成建造細節研討，細部設計工作與開工前整備，今天上午由總統蔡英文親自主持開工典禮，與標得此案的龍德造船公司董事長黃守真共同啟動2案首艦的板材切割，宣告建造工作正式開始。

軍方官員指出，高效能艦艇就是沱江級軍艦的原型艦，後續艦第一批3艘要在今天舉行開工典禮，相較於原型艦配備雄二及雄三反艦飛彈，新建的這3艘沱江級軍艦因應防空作戰需要，還加配了海劍二型防空飛彈，使得整體作戰效能更為強大。

海軍司令部上午指出，「高效能艦艇後續艦」即原沱江艦量產型，建造重點為放大原始儎臺，增加噸位及整合中科院研發之新式設備，並參照沱江軍艦測評結果，進行各方面的優化及精進，提升該艦於戰場上的適應性及戰力。「快速布雷艇」為海軍在面對敵方兩棲作戰新式載具的重要反制利器，應用全新開發的自動化布雷系統以及導入新式的推進設備，經過整合後可有效進行快速及精準的布雷作業，達成作戰上的戰術用途。

「國艦國造」是蔡英文政府現階段為達成國防自主政策目標的重要施政方針，藉結合民間造船廠及相關產業能量，以儎臺商購，戰系委製的模式，創造軍民產業共同開發成長的雙效價值。

龍德造船強調，將秉持實事求是原則，戮力進行各項設計與建造，期能如期，如質達成各項規範要求，完成「高效能艦艇」及「快速布雷艇」造艦案，以不負國人期望，請全國人民給予支持與鼓勵。

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