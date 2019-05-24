撤銷彈劾卻未及時通知 監院害翁啟惠被懲戒

2019-05-24 02:22

〔記者吳政峰／台北報導〕監察院之前認定前中研院院長翁啟惠在浩鼎案中申報不實及未利益迴避，通過彈劾並送公懲會審理，公懲會4月判申誡懲戒，但23日傳出消息，指監察院訴願審議委員會其實早在3月底就撤銷彈劾處分，卻未及時通知公懲會，害翁啟惠莫名其妙遭到懲戒。

士林地檢署指控翁啟惠以女兒名義，收受浩鼎生技公司董事長張念慈的3000張股票，交換中研院研究糖分子生產方法的結果，涉犯貪污罪，予以起訴，雖然事後獲判無罪，但監察院早已啟動調查，認定他財產申報不實及未利益迴避等違規，發動彈劾，移交公懲會懲戒。

外傳翁啟惠不服彈劾，提出訴願救濟，監院訴願審議委員會3月28日召開會議，依照士林地院的無罪判決，改認定他無違規事實，當天就撤銷彈劾，但未及時通知公懲會，導致公懲會6天後仍依彈劾文判翁啟惠申誡予以懲戒。至於這份撤銷彈劾的公文，則遲至5月3日才送到翁啟惠手上，距離撤銷彈劾已長達35天。

雖然公懲會屬於一級一審，一經判決即具確定效力，但根據「公務員懲戒法」規定，若有新事實新證據，仍可提起「再審」，因此，翁啟惠可主張本案公懲會是依照監察院的彈劾所做成的懲戒判決，現在彈劾既然已被撤銷，就代表判決無所本，據此向公懲會聲請再審。

監院網站尚未公告翁的訴願決定書

不過，監察院網站目前尚未公告翁啟惠的訴願決定書，因此事情始末為何，仍有待監察院出面說明。

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