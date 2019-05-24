被批公器私用 賴清德：借公共空間聊聊天有什麼關係？

賴清德前陣子被週刊爆料與幾位立委在台南市政府的台北辦公室會面，遭質疑公器私用，今天上電視節目時不滿表示，他當過台南市長，也是台南市民，借用公共空間會會客、跟朋友聊聊天，有什麼關係呢？甚至懷疑「國家機器」干預初選。（資料照，記者羅沛德攝）
〔記者蘇芳禾／台北報導〕日前《鏡週刊》報導，前行政院長賴清德與幾位立委在台南市政府的台北辦公室會面，遭質疑公器私用，賴清德今天上電視節目時不滿表示，姑且不論他當過台南市長，他還是台南市市民，他去借用公共的空間，會會客、跟朋友聊聊天，這有什麼關係呢？結果周刊可以登9頁，不可以用「國家機器」干預初選，「而且我那個是很小的事情。」
鏡週刊反駁「國家機器」說：空穴來風
對此，《鏡週刊》晚間發聲明回擊，全篇新聞內容含攝影畫面，皆由該媒體獨立採訪、拍攝完成，對於外界不必要的政治動機揣測、甚至影射「國家機器」介入云云，全屬空穴來風，令人遺憾。
民進黨總統初選進行中，蔡、賴雙方陣營在週三中執會互相攻防，前行政院長賴清德23日於《關鍵時刻》專訪中嗆聲，掌握中執會並不是擁有民主，中執會公告的選舉辦法，已經公告過了，選到一半你去給它再更改、「你用多數來更改，這不算民主」還要根據憲政原則，不能為所欲為。
對於被質疑賴清德為何不早點提出新的方案，賴清德解釋，他一直到昨天才知道對方想修改選舉辦法，新的辦法只能夠試用在下一任，否則會有法律問題。
賴清德也強調，「我不會脫黨競選，我沒有必要脫黨競選」，他深愛這個黨，也希望在台灣關鍵時刻，能夠承擔這個責任，這是他出來參選的動機。
對於台南市麻豆區全部20位里長出面挺蔡英文，賴清德表示，台南市有幾百個里長，民主社會他們也沒有義務說一定要支持自己，每一個人都有每一個人的主張，他都尊重。
賴清德曾說高雄市長韓國瑜是百年難得一見的政治奇才，不過賴也表示，韓國瑜在高雄市議會的答詢，讓人家看到韓對高雄市政並不嫻熟，如果他要挑戰總統，恐怕會有困難。至於鴻海董事長郭台銘，一直都當董事長，下面都是員工，若當總統，變成國人都是老闆，他變成公僕，角色轉換上是不是有辦法那麼順利，值得觀察。
此外，賴清德也認為，這兩人比較嚴重的問題是，在國外談到國家認同的時候，在國內都明顯不同，韓國瑜見了國台辦主任劉結一，說支持九二共識，可是近平才講九二共識是一個中國原則，並沒有一中各表。「韓國瑜如果有辦法在大陸講到九二共識就是一中各表，相信國人給他的肯定，一定大不相同。」
而郭台銘則是見了美國總統川普後，出來跟國際的媒體講台灣是大陸（中國）不可分割的一部分，但中國是中華人民共和國，郭台銘回到台灣才開記者會講「中國是中華民國」，這國人不會相信。