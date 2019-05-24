被批公器私用 賴清德：借公共空間聊聊天有什麼關係？

2019-05-24 00:04

〔記者蘇芳禾／台北報導〕日前《鏡週刊》報導，前行政院長賴清德與幾位立委在台南市政府的台北辦公室會面，遭質疑公器私用，賴清德今天上電視節目時不滿表示，姑且不論他當過台南市長，他還是台南市市民，他去借用公共的空間，會會客、跟朋友聊聊天，這有什麼關係呢？結果周刊可以登9頁，不可以用「國家機器」干預初選，「而且我那個是很小的事情。」

鏡週刊反駁「國家機器」說：空穴來風

對此，《鏡週刊》晚間發聲明回擊，全篇新聞內容含攝影畫面，皆由該媒體獨立採訪、拍攝完成，對於外界不必要的政治動機揣測、甚至影射「國家機器」介入云云，全屬空穴來風，令人遺憾。

民進黨總統初選進行中，蔡、賴雙方陣營在週三中執會互相攻防，前行政院長賴清德23日於《關鍵時刻》專訪中嗆聲，掌握中執會並不是擁有民主，中執會公告的選舉辦法，已經公告過了，選到一半你去給它再更改、「你用多數來更改，這不算民主」還要根據憲政原則，不能為所欲為。

對於被質疑賴清德為何不早點提出新的方案，賴清德解釋，他一直到昨天才知道對方想修改選舉辦法，新的辦法只能夠試用在下一任，否則會有法律問題。

賴清德也強調，「我不會脫黨競選，我沒有必要脫黨競選」，他深愛這個黨，也希望在台灣關鍵時刻，能夠承擔這個責任，這是他出來參選的動機。

對於台南市麻豆區全部20位里長出面挺蔡英文，賴清德表示，台南市有幾百個里長，民主社會他們也沒有義務說一定要支持自己，每一個人都有每一個人的主張，他都尊重。

賴清德曾說高雄市長韓國瑜是百年難得一見的政治奇才，不過賴也表示，韓國瑜在高雄市議會的答詢，讓人家看到韓對高雄市政並不嫻熟，如果他要挑戰總統，恐怕會有困難。至於鴻海董事長郭台銘，一直都當董事長，下面都是員工，若當總統，變成國人都是老闆，他變成公僕，角色轉換上是不是有辦法那麼順利，值得觀察。

此外，賴清德也認為，這兩人比較嚴重的問題是，在國外談到國家認同的時候，在國內都明顯不同，韓國瑜見了國台辦主任劉結一，說支持九二共識，可是近平才講九二共識是一個中國原則，並沒有一中各表。「韓國瑜如果有辦法在大陸講到九二共識就是一中各表，相信國人給他的肯定，一定大不相同。」

而郭台銘則是見了美國總統川普後，出來跟國際的媒體講台灣是大陸（中國）不可分割的一部分，但中國是中華人民共和國，郭台銘回到台灣才開記者會講「中國是中華民國」，這國人不會相信。

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