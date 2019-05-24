黃光芹接連爆料韓國瑜 他認為：還有其他未爆彈

2019-05-24 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹22日深夜在臉書爆料，質疑高雄市長韓國瑜「花天酒地」，23日還出一道「3700=3200+500」神秘數學題要韓回答。對此，綠委王定宇認為，之後或許還有其他「未爆彈」，公民老師黃益中也指出，黃光芹手裡可能握有「其他資料」。

黃光芹22日深夜在臉書稱：「你上次跟年輕朋友說，你當立委的時候，花天酒地，連立委都幹不下去。我想聽，你跟我們說說，雖然最近也聽很多。你上酒廊，手都摸人家哪裡？都帶幾個小姐出場？錢都付清了没有？你到中國，真只是讀書，都沒有玩嗎？」、「你不只吃喝賭，還有呢？」黃光芹23日更出了一道「3700=3200+500」的神秘數學題要韓回答。

對此，王定宇23日晚間在三立節目《鄭．知道了》表示，對於黃光芹接連在臉書爆料，王定宇認為黃故意只提到「吃、喝、賭」，但卻質問這句「你上酒廊手都摸人家哪裡？都帶幾個小姐出場？錢都付清了沒有？」代表這可能有其他的「未爆彈」。

王定宇還說，仔細看光芹的臉書文章，她內文「要嘛就有時間地點，要不然就有行為樣態，只是沒有把主詞、受詞填進去，她在等韓國瑜回應，若韓不回應，她就自問自答囉」。

針對黃質問韓「你到中國，真只是讀書，都沒有玩嗎？」這句話，王定宇也質疑韓國瑜「在北京讀書時，你是真的純讀書嗎？」另名來賓范世平也認為，「搞不好到時候真的會有受害者出來。」

黃益中則說，他認同王定宇的觀點，「黃光芹埋了很多的哏，就好像我們在偵探解謎一樣，但解謎者就是韓國瑜」，直言說不定黃光芹有「其他資料」。

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