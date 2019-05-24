韓國瑜人氣下滑 苦苓一語道破：心裡只想著選總統

2019-05-24 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日支持度下滑，知名作家苦苓23日在臉書發文，以「韓國瑜的困獸之鬥」為題，提出三大重點分析韓國瑜為何爭議不斷，並在文末總結原因出在韓國瑜「心裡只想著選總統」。

苦苓23日於臉書發文，分析韓國瑜的執政表現。先是提到日前高雄市永安工業區淹水及腰，韓在還沒當市長前曾說：「這不是直轄市應該出現的狀況。」但在上任市長後，卻說「水沒有淹的很深」。

苦苓疑問，韓市長為什麼不先反省自己：「為什麼我當市長了還會淹水？」，並且繼續反問韓市長，「淹掉半個人還說不深，難道要滅頂才算嚴重嗎？」質疑韓市長為什麼不說要馬上徹查原因、解決問題，好讓高雄不再淹大水？苦苓表示理由很簡單，原因就在於韓市長心裡只想著選總統。

苦苓接著談到，先前韓市長說大林蒲遷村沒下文，是因為民進黨中央在「卡韓」，不過隨即被經濟部打臉。苦苓納悶，「明明一直在進行的事情，韓市長卻要硬說成沒消沒息，到底是他都沒有看公文，還是都不跟幕僚『來往』，為什麼這樣睜眼說瞎話？」，苦苓的答案是，因為韓心裡只想著選總統。

最後第三點，苦苓講到，韓說要蓋兩條跑道的大機場，大約需要1290公頃，幾乎涵蓋了整個1400公頃的彌陀鄉，所有的魚塭要填平、所有的居民要遷走，此工程影響重大且耗費鉅資。苦苓對此問道，「問題是桃園機場一年有4500萬人次，高雄小港機場只有700萬人次；人家一天700班飛機，你們一天不到100班飛機，你蓋這麼大的機場做什麼？兼作F1賽車和賽馬場用嗎？」

對於韓市長先前曾「大叫」，前高雄市長陳菊也曾提過彌陀大機場的計劃，苦苓點出，「如果陳菊錯了、他就可以跟著錯，那我們高雄市民選他做什麼？」苦苓認為，韓之所以要提出這麼不切實際的施政口號，原因也是出於韓心裡只想著選總統。

最後苦苓總結，其實自從韓粉「無差別」攻擊他原本的支持者，以及館長「壯士斷腕」和韓劃清界線之後，韓就已經江河日下了。

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