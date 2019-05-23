同婚專法無關文明與進步 蔡正元：歷史循環的一部分

2019-05-23 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕前立委蔡正元今（23）日在臉書談及立法院17日三讀通過的同婚專法，他舉出9項重點闡述自己的觀點，並指出「同婚問題不只是哲學或道德問題，更是人類學和歷史學的問題。」，且無關乎「文明」與「進步」。

蔡正元寫出的9項重點涵括社會、歷史與制度層面，他認為，有文史可追溯幾千年來同性戀一直都存在，過去與現在還有未來都會一樣，在某時期、地區，均有發生高度接納同性戀或是嚴厲反對的事件，且對於女同性戀的接受度都遠高於男同性戀，不會因為文化差異有不同的接納程度。

蔡正元表示，但社會中人們對於支持、反對同性戀的態度也會有所改變，不論是從接納改為反對，或是由反對變成接納，台灣現在是在「從反對走向接納的階段」，但很難說未來社會人們是否會再度從「接納轉為反對」

蔡正元提到，婚姻制度至今「只有一萬年的歷史」，同性戀是否適用，「自然會隨著時間和空間而改變」，贊成者主張「婚姻平權」，反對者主張「家庭價值」，這樣的爭議不會不見，「看的是那邊的政治力量比較大」，真正能造成決定性作用的因素「在於社會和經濟力量」。

蔡正元補充，古希臘是人類歷史中最先接納同性婚姻的政權，甚至出現男同性戀軍隊，著名的亞歷山大本身也是雙性戀者，但「在幾場歷史性轉折後，希臘曾是對同性戀者，最嚴厲的地區」，這些現象都與進不進步、文不文明沒有關係，只是一種反覆循環的「政治和社會現象」。

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