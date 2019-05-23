我方跟進？華為、中興、海康威視恐遭封殺 私人企業不禁

2019-05-23 16:58

〔記者李欣芳／台北報導〕美國政府基於國家資安強烈疑慮，相繼制裁中國中興通訊、華為資訊產品，目前又要將中國監視器大廠海康威視列為黑名單；據悉，行政院規劃7月底發布危害國家資通產品的清單，這份以中國為主的「黑名單」，可能比照美國，將華為、中興通訊與海康威視都列入禁止公務門採購的黑名單；行政院今天表示，政府不會對台灣民間私人企業下達任何採購禁令。

據悉，行政院所屬中央各部會機關，目前並未使用中國華為、中興通訊的資通訊產品以及海康威視所生產的監視器。

政府知情官員今天表示，行政院在7月底之後將會公布一份危害國家資通產品的清單，目前美國對中國企業品牌有疑慮或有不良紀錄的，是有華為、中興通訊與海康威視，因此政院未來公布禁止公部門的採購清單，可能會有這些中國企業。

面對美國政府對華為祭出禁令，引發相關效應，中華電信宣布停售華為手機，對此，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，美國對華為祭出禁令，有相關電信公司停止出售新款的華為手機，相關風險業者會自行評估，但政府從來不曾要求任何民間企業針對民間採購手機的提出任何禁令。

Kolas說，華為手機在台灣的市佔率相對低，相關產業會自行評估停售華為手機會有什麼影響，不過，美國針對華為開出的禁令，政府要小心面對的是，在產業鏈互相連結情況下，對台灣中小企業可能帶來什麼影響，經濟部已做了評估與萬全準備，行政院的立場是，在這波國際局勢變化情況下，要保護台灣的企業。

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