新南向來台觀光留學大增6成 今年衝刺醫衛合作

2019-05-23 13:40

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府推動新南向政策有成，行政院經貿談判辦公室今天向行政院院會報告新南向政策推動成果，新南向18國來台觀光人數客由2016年的91萬人，成長到2018年144萬人，成長近6成，新南向18國來台留學與研習生總數2018年也比2016年成長6成，行政院政務委員鄧振中表示，政府今年比較大的目標是推動醫衛等具體合作。

鄧振中受訪表示，新南向政策在醫藥衛生方面，希望能有更好的結合，例如我們的業者投資新南向國家的醫療機構，參與決策與運作機會，據他了解，我業者是有意願，政院經貿辦對此將進行規劃。

經貿辦今天赴行政院院會報告新南向成果，拿出21018年資料與21016年對比，包括我國與新南向國家貿易總額為1171億美元較2016年成長22％，新南向國家來台投資2018年為3億9154萬美元，也較2016年的2億3591億美元增加66%。

不過，今年第一季資料卻顯示，我國與新南向國家貿易總額為260.9億美元，我國出口至新南向國家金額僅為147.4億美元，我國自新南向國家進口金額則為113.5億美元。其中我國首季出口至新南向國家金額為147.4億美元，呈現下滑趨勢。

鄧振中則說，新南向出口下滑今年有這現象，但貿易要從長期觀察，尤其現在國際情勢發生很大變動，要用長一點的時間變動去看，而新南向的國家都在成長，如果用過去3年貿易型態來看，政府是樂觀的。

行政院長蘇貞昌表示，新南向政策在各部會共同努力之下，逐漸展現成效，2018年我國與新南向國家貿易總額較2016年成長22％，來台留學及研習生數成長60.8％，在放寬簽證待遇等政策推行下，來台旅遊人次也成長近6成，請各部會持續努力，讓台灣與新南向國家的人民，都能因更多的往來與資源共享而獲益。

蘇貞昌說，新南向政策的推動成果，確實在醫療、農業、觀光、科技與文化等方面發揮了台灣軟實力，雙邊投資保障協定的洽簽與更新，大幅提升對台商的保障，通關優惠也讓我們的企業更便利，請相關部會善用各種場合，適切宣傳，讓民眾知道政策成果。

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