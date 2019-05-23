資通電軍併電展室、法律司併軍檢院？ 軍方皆欲「維持現狀」

2019-05-23 13:23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院審查國防部今年度預算時作出決議，盼軍方就資通電軍與電展室、國防部法律事務司和軍事院檢合併進行可行性評估。不過，根據軍方近期送至立法院的報告內容指出，上述二起組織調整意見，其單位作業指導體系、業務等皆有差異，縱使整併，也可能僅能縮減幕僚和行政庶務人力，對國軍業務和戰力無顯著戰力提升。

換言之，國軍欲上述組織仍「維持現狀」。但國防部也允諾，未來綜合敵情威脅、人力市場供需、新式武器獲得，持續調整組織結構，以利平、戰時任務遂行。

國防部送交立法院的報告提及，資通電軍和電展室皆依照「參謀本部組織法」設立，後者屬於情報機關，受到國安局指導、規範、監督執行國家情報工作，亦為電偵情報預警單位，運用各種手段進行情蒐，前者則屬戰鬥支援單位，配合資通指管、電子戰、網路戰支援，因此假如整併，除單位定位模糊不清，情報合作機制將受影響，也有洩漏情報來源疑慮。對於指揮命令下達、決策速度與品質、早期預警能力皆有影響。

由於軍事檢院的業務已移交一般檢院執行，業務已大幅下降，但對於法律事務司和軍事院檢合併，國防部認為，前者屬於軍法政策制定、法定業務執行與督導幕僚單位，後者人員平時作為各級部隊主官特業幕僚，並在戰時轉換為軍事院檢人力，行使軍事審判與檢察權，假如整併，將使國軍法務能量縮減，為使平戰任務結合，軍事院檢單位編制仍有保存必要性。

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