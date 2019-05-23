民進黨總統初選卡關 鄭文燦：再無共識下週送中執會決定

2019-05-23 12:53

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕針對民進黨中執會昨天討論總統初選，但沒有取得共識；對此，身為5人協調小組一員的桃園市長鄭文燦今天表示，如果沒有共識的話就要送下禮拜的中執會決定。

民進黨中執會昨天召開中執會，討論總統初選期程及民調方式，但過程爭論不休，最後仍沒有敲定總統初選方案，引起蔡英文總統及前行政院長賴清德於會後各自表達意見；對此，鄭文燦說，盼中執會的方案可以經過雙方來討論，如果有更大的共識那是更好，如果沒有共識的話就要送下禮拜的中執會決定。

對於賴清德昨天所提的「新民調方案」是否合適？鄭文燦語帶保留表示，還沒有經過協調，沒有辦法在協調前發表任何意見，另方面，中執會已經有相關的提案，提案的內容也需要進一步討論。

有關外界質疑中執會挺英派占人數優勢表達提案，是否符合民主程序？鄭文燦強調，中執會本身就是民主機制，因為中執會有30幾個中執委，有立法委員、有縣市首長、有地方議員、有經過票選的中執委，這在黨內的代表性是很高的，基本上中執會也不應該被污名化，它本身就是民主機制。

針對蔡英文陣營發言人阮昭雄重批民進黨主席卓榮泰，突然中止會議，沒收民主機制，鄭文燦則緩頰，我想事緩則圓，如果能夠達成共識，未必要表決，如果說有更高的共識的話，大家用共識決也可以，那當然中執會畢竟是民主機制，本來多數決是常態，那共識決是更好。

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