防媒體與境外資金掛勾影響台選舉 法務部研擬保護揭弊者

2019-05-23 12:33

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今排審「揭弊者保護法草案」，民進黨立委鍾佳濱質詢時表示：「若媒體本身就是揭弊者要揭弊的對象怎麼辦？」，為防止媒體與境外資金掛鉤影響台灣民主選舉，「揭弊者保護法」的弊案範圍應納入選罷法及公投法；對此，法務部長蔡清祥指出，這部分可以來評估。

為了建立廉能、法治政府，行政院提案「揭弊者保護法草案」，鼓勵及保護內部揭弊者勇於揭發貪腐弊案，達成反貪目標。又因弊案類型多元，公部門與私企業的不法行為難以一分為二，因此草案特別將公、私單位的吹哨者都納入保護。

鍾佳濱質詢時提及，上世紀最重大的揭弊案「水門案」，顯示第四權對於揭弊很重要，詢問蔡清祥「台灣有沒有這樣第四權的環境，來協助政府內部的揭弊者來揭弊，除了法律的保護之外？」蔡回稱：「還有很大的進步空間」。

鍾續追問：「如果媒體本身，這個第四權本身，就是揭弊者要揭弊的對象，怎麼辦？目前揭弊者保護法有沒有保護媒體內部對媒體的不法行為做揭弊？」

鍾指出，現在境外資金進入台灣試圖影響選舉，手法包括利用網路收購粉專，傳播政治性議題等，法務部統計共有30幾案；內政部現在提出的選罷法修正案，認為若媒體刊登競選或罷免廣告，應載明出資者資訊。

此外，選罷法還針對中國及香港、澳門地區，認為媒體應進行查證，不可以接受這些地區的委刊、廣告，如果沒有查證，媒體要被處罰，但如果媒體跟境外資金掛鉤，不去查證、揭露這是境外資金所託刊的廣告，「那怎麼辦？」呼籲「揭弊者保護法草案」的第5條，弊案範圍應納入選罷法、公投法。

對此，蔡回說，按照現在的條文，目前沒有納入選罷法跟公投法，之前在討論草案時，有考慮是否納入，但因選舉事涉敏感，須審慎研議，目前情勢有改變，我們願意來重新討論，這部分可以來評估。

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