拒一國兩制 蔡英文：台灣總統沒有遊移或模糊的空間

2019-05-23 12:44

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今接見華人民主書院訪賓時表示，在「一國兩制台灣方案」出現的時候，台灣的總統沒有遊移或模糊的空間，必須要講清楚，這不是我們現在享有自由民主人權的一個國家會接受的方案。

總統致詞時表示，看到訪團成員，她真的很高興，尤其是六四事件三十週年，華人民主書院在台灣規劃一連串的活動，包括研討會、展覽還有紀念晚會。這些活動再一次的提醒台灣人，在歷史上曾經發生的事情，也提醒我們民主的可貴。

總統提到，三十年前她剛念完書，是個年輕的教授。那個時候，台灣的社會跟中國出現了訴求民主化的聲浪。三十年前，也大致是民進黨出現的時候，但是這三十年的發展確實讓兩岸發生很大的差異。這三十年來台灣的民主發展讓人印象深刻，當然，過程中有很多人犧牲了自由及生涯，甚至於很多人都入獄過。但是歷史走到今天，台灣的民主發展確實是華人社會裡，一個讓人有期待的地方。

總統指出，中國這段時間以來感覺越來越緊縮，不但對自己的人民有這樣的限縮，事實上，台灣民主社會裡面的言論自由也受到外面很大的干擾；大家都很清楚干擾主要的來源。事實上，全世界的民主國家都面臨這個問題，因為民主國家保障言論自由，但是來自境外的干擾，或者現代的科技跟商業化的手法影響言論市場，其實都是我們在過去一段時間的深刻體驗，也必須在言論自由不被破壞的情況下，需要面對處理的問題。

總統說，做為民選的總統，除了要讓兩岸的關係能夠維持穩定，處於一種和平的狀態，其實在很多時候還是要把話說清楚。比如說「一國兩制台灣方案」出現的時候，台灣的總統沒有遊移或模糊的空間，必須要講清楚，這不是我們現在享有自由民主人權的一個國家會接受的方案。

總統進一步說明，我們也不希望因為台灣總統的模糊回答，造成對方的誤解或是誤判，也讓很多堅持民主跟自由的人失望。今年1月2日確實是一個很關鍵的時刻，台灣人必須要講清楚自己的立場，這也開始讓台灣人意識到，確實現在自由民主的方式已經受到威脅。她相信在這個時刻再一次提醒六四事件的這段歷史，以及很多人在六四事件前後的付出，都會讓人更加珍惜這些自由、民主得來不易。

最後，總統也再次感謝華人民主書院在六四事件三十週年能在台灣舉辦一系列的活動，提醒台灣人，民主自由不是沒有代價，應該要珍惜。

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