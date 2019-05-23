郭董選總統 林明溱：南投女婿若當選 希望他好好規劃活化中興新村

2019-05-23 12:30

〔記者張協昇／南投報導〕中興新村精省後閒置荒廢多年，南投縣多位議員，23日在縣政總質詢時，關切中興新村活化問題，南投縣長林明溱表示，欲參選總統的鴻海董事郭台銘是南投女婿，近日將到南投參訪，他會向郭董建議，一旦當選總統，一定要好好規劃如何活化中興新村，再造中興新村風華。

議員張維華、簡賜勝表示，中興新村是全國第1個以花園城市規畫的都市計畫區，當年就規劃完善污水下水道系統，占地約二百公頃的中興新村，綠樹成蔭，環境清幽，不但有極具歷史文化特色的辦公廳舍及宿舍群，也有小巨蛋室內體育館及國內少見的大型防空洞，但精省後卻沒落荒廢，相當可惜，尤其中央表示要暫停縣府提出的一切開發計畫，更令人無法接受。

議員石慶龍說，目前縣內欠缺舉辦室內運動競賽的大型場館，可容納約萬人的中興新村小巨蛋及中興游泳池，就是最好現成場地，希望縣府能先爭取這兩個場館撥交縣府修繕後使用。

縣長林明溱表示，目前縣府正積極向行政院爭取中興小巨蛋及游泳池撥交縣府管理，以因應體育活動及大型藝文展演活動需求，而鴻海董事郭台銘是南投女婿，過去郭董對南投建設也相當關心，近日郭董將到南投參訪，他會建議郭董一旦當選總統，一定要把活化中興新村列施政重點，再造中興新村風華。

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