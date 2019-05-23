中國喊美經濟霸凌華為 財經網美酸王毅：心理創傷可找小英訴苦

2019-05-23 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕繼Google開封殺首槍後，美歐日多間科技大廠相繼宣布與華為中止部分合作業務。中國外交部長王毅昨回應，「美國動用國家力量無端打壓華為這樣一家中國民營企業是典型的經濟霸凌行為」。對此，財經網美胡采蘋今在臉書調侃，若有心理創傷，可致電小英訴苦。

胡采蘋在文中除分享王毅「經濟霸凌」說的相關新聞，也表示「如果有心理創傷，想要找人訴苦的話，可以打電話給小英」。

胡采蘋在文中另舉例，中國「前年把台灣從全世界航空公司改名中國台灣」時，「怎麼沒聽到你說經濟霸凌」。

該篇貼文底下有人留言，「這個世界是靠實力，看拳頭說話的」；胡采蘋回應「實力不夠不要跟人家大小聲」；還有人好奇「講這話是承認美國比中國『更強大』，所以『霸凌』，這樣的發言可以嗎？」

根據網上公開資訊顯示，去年4月25日，中國民用航空局曾致函各家外國航空公司，要求在「台灣」名稱上加註「中國」，期限從30天展延至同年7月25日，當時除了數間航空遵照指示修改，部分則採取折衷作法，包括因應不同語言版本，將官網標記稍做修改，或把台灣改成「台北」、留下機場代碼等。

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