憂記者將被合法追緝 無國界記者組織籲港議員拒修引渡條例

2019-05-23 12:45

〔記者彭琬馨／台北報導〕香港立法會目前正在進行「逃犯條例」修法，無國界記者組織今發出新聞稿，呼籲香港立法會議員應積極反對修法，無國界記者組織擔憂，逃犯條例一旦通過，北京政府將可合法追緝香港居民及訪港人士，包括記者和消息來源，將為記者帶來過多壓力。

新聞稿表示，無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）說，「中國政權已多次在各種情況下展現其懲罰批判之聲不需充分理由。此條例一旦開始實施，北京將不再需要訴諸綁架，便能以不實指控為由任意拘捕他們想噤聲的對象。」

新聞稿指出，香港立法會有可能在7月前通過引渡法修法，使港府能夠依法將在中國遭起訴的香港居民或訪港人士移交中國，此舉已引起香港媒體圈高度擔憂，因為目前有超過65名記者被囚禁在中國、生命受到威脅。即使草案內容在名義上排除政治、經濟犯罪和危害人權的案件，許多人擔心香港當局將不會有能力拒絕北京提出的要求。

新聞稿強調，香港於1997年7月1日移交給中國，引渡法草案提出的時間正好是回歸22週年的前幾個月。在「一國兩制」的政策之下，香港特別行政區理應在2047年前持續享有個別地位，但過去幾年中國在通力合作下對媒體加強控管。

根據無國界記者組織的調查，2019年世界新聞自由指數報告中，香港的排名從2002年的第18名跌至第73名，中國在180個國家和地區中排名第177名。

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