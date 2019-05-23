美軍艦通過台海成慣例 中國官媒翻舊稿回擊

2019-05-23 12:30

〔記者鍾麗華／綜合報導〕美國在22日派出2艘海軍艦，包括驅逐艦「普瑞布爾號」（USS Preble）以及補給艦「迪爾號」（USNS Walter S. Diehl）通過台灣海峽，美國海軍第七艦隊和美軍均證實這項消息。中國官媒《環球網》今天上午發出快訊，還翻出上次美國軍艦通過台海的中國外交部聲明指，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。

《環球網》指，美軍軍艦近一段時間已多次穿越台灣海峽，此前在2019年4月、2019年2月、2019年1月、2018年11月、2018年10月和2018年7月，美國海軍艦艇航行通過了台灣海峽。美國海軍在一份聲明中聲稱，「這些軍艦通過台灣海峽顯示了美國致力於建立一個自由開放的印度-太平洋地區」。

報導表示，美軍軍艦最近一次穿越台灣海峽在4月28日。針對美艦穿越台海舉動，中國外交部發言人耿爽4月29日表示，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題，「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，以免對中美關係和台海和平穩定造成消極影響。」

報導並稱，國台辦發言人馬曉光也曾表示，台灣問題事關中國核心利益，「我們堅決反對任何外來干涉，我們有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力維護國家主權和領土完整。」中方堅決反對美方與台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。挾洋自重，勾連外部勢力破壞台海和平穩定，必將自食惡果。

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