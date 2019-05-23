藍營議員憂心韓選總統 市長沒接班人會「去了了」

2019-05-23 12:20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜表明將投入國民黨總統黨內初選，國民黨議員曾俊傑今早在議會質詢時，擔心韓國瑜選總統，市長沒接班人，「要選就要兩個都當選，要是一個沒當選，那就去了了（台語）」，凸顯高雄市基層藍營的焦慮。

曾俊傑讚揚韓國瑜5個月來工作認真，受到愛戴，5個月政績就超過前朝，「大家都希望你留在高雄，因為你太好了。」

曾俊傑說，如果你（指韓國瑜）真的被徵召，勢必帶職參選，明年1月當選總統後，高雄市長面臨補選，但基層擔憂市長沒接班人，未來高雄市長補選真的輸了怎麼辦？

曾俊傑強調，這次有89萬人支持你當高雄市長，對你有期待，「雖然外縣市民眾希望你當總統，但我要語重心長說，接班人沒有如意的話，很怕高雄市回到原點。」

曾俊傑告訴韓國瑜說：「未來不管你當總統還是市長，希望你對高雄市有交代，要選就要兩個都當選，要是一個沒當選，那就去了了，不過還是尊重你的決定。」

韓國瑜回答說，「曾俊傑議員心裡很複雜，我了解」，我的立場很清楚，如果我被徵詢就是Yes I do, 如果沒有徵詢也就沒話講，在這狀態下，國民黨有機制，誰贏誰輸不知道。最重要的一點，我不會離開高雄，他重申，建議下任總統一星期至少3天坐鎮高雄。

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