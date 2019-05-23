國民黨智庫民調：69％對司法沒信心、53％認言論自由倒退

2019-05-23 11:04

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今天召開「蔡政府執政三週年司法及人權表現檢討」記者會，公布委託台灣優勢客服科技在七日到十四日所做民調結果指出，蔡政府執政三年來民眾對於台灣司法信心度只有19.0%表示增加，有高達69.1%受訪者認為沒有，這份民調同時也就政府打擊假新聞詢問民眾對於台灣新聞與言論自由的影響，結果有29.2%的人認為更進步，有53.2%的民眾認為言論自由正在倒退。

中國文化大學法律系教授吳盈德表示，他相信媒體對於報導內容與平衡、公正性，都有盡到查證責任義務，但蔡政府對所有訊息只要與中國有關的就列為假新聞，與極權國家統一發布新聞稿的作法其實沒有太大差別，只要與官方版不一樣就是假的，這是戕害民主人權，因為一個民主多元的社會本來就存在各種資訊，人民需要的是分辨對錯的能力，而不是由政府告訴我們只有一件是對的，其他都是錯的。

國民黨智庫司法及法制組副研究員黎家維表示，今年四月十八日無國界記者組織公布新聞自由度排名，過去都是亞洲第一名的台灣，今年排名雖仍維持四十二名，但分數下降，而且名次已經被韓國追過去，根據該組織東亞辦事處執行長艾瑋昂指出，台灣今年排名所以會被韓國追過去的原因，主要是在沒有採取積極行動提升傳媒環境，台灣面臨的問題是來自中國的假新聞，但台灣政府卻採取極權手法，並非一般民主社會所應該採用，呼籲台灣當局採取更正面措施保護新聞自由。

高雄大學教授兼法學院院長廖義銘則表示，民眾對於司法信心大幅下降，其中原因包括司法的政治化，過去大法官解釋還可以給民眾保障，但現今一些特定大法官的政治傾向明顯，只要是有政治選擇的案件，往往不會得到結果，民眾連對大法官都不信任，對於三級審判的法院當然也就沒有信心。

廖義銘還說，蔡政府推動許多「復仇式立法」，包括不當黨產、轉型正義以及針對食安業者、軍公教人員立法，只要是找到可能引起公憤的特定族群，就以逾越比例的處罰方式處罰，並給予執法的行政機關極大的不當授權，已經嚴重破壞三權分立精神。

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