插畫家「玩總統」？網友們噴笑直呼：好親民

網路上知名的插畫家A RAY，今（23）早發出一系列與總統蔡英文官方帳號在LINE上的對話截圖，A RAY還在貼文上寫著：蔡英文總統居然懷疑我的畫功，並以「不要玩總統」為名新增相簿，貼文發布時間不到1小時，就有1.5萬人按讚。（圖截取自A RAY粉專）

2019-05-23 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕網路上知名的插畫家A RAY，今（23）早發出一系列與總統蔡英文官方帳號在LINE上的對話截圖，A RAY還在貼文上寫著：蔡英文總統居然懷疑我的畫功，並以「不要玩總統」為名新增相簿，貼文發布時間不到1小時，就有1.5萬人按讚。

據插畫家「A RAY」粉專，蔡英文的官方LINE帳號私訊A RAY，表示「聽說你很會畫人像，希望能幫我畫一張」，A RAY回傳一張可愛插畫，並表示已掌握小英三元素「髮型、眼鏡、法令紋」，不過蔡英文覺得圖還少了些什麼。A RAY反問「是不是少了令人尊敬並擁有力量的感覺」，蔡英文回覆表示：「對對對，畢竟我是三軍統帥，力量的一面須展現出來」，A RAY畫了握著光劍的插畫和有大肌肉的綠巨人總統和掐著貓咪頭部的插畫，都被蔡英文打槍。

隨後蔡英文又表示，希望能以簡潔文字，把減稅重點加入圖片裡，A RAY畫出多張不OK的宣傳圖，讓小英大呼：「你不適合這份工作！」，直到最後他才將「正常版」的宣傳圖片傳給總統，還笑稱：「蔡英文總統居然懷疑我的畫功」。

A RAY貼文發布時間2小時，就有約4萬人按讚，與蔡英文官方帳號的對話，讓網友們大噴笑，蔡英文也在貼文下方提醒民眾別忘記報稅。

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