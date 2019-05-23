新南向六國產業論壇規劃出爐 越南印尼打頭陣

2019-05-23 10:23

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府新南向政策出擊，因應美中貿易戰變數，行政院經貿談判辦公室除透過提供資訊及利用現有台商組織結構協助在中國的台商轉往新南向國家投資外，為進一步協助我業者開拓新南向市場，政府今年規劃在越南、印尼、泰國、馬來西亞、印度及菲律賓等6國舉辦新南向產業高峰論壇的時程大致出爐。

據悉，首場產業高峰論壇7月上旬將在越南胡志明市舉行，印尼產業高峰論壇則規劃7月10日在台北國際會議中心舉行。但為避免中國打壓，同時也在等待越南政府正式回覆，經濟部工業局因此尚未宣布首場論壇的確切舉行日期，但目前確實規劃今年首場要在胡志明市舉辦。

8月底預定在泰國舉行的產業高峰論壇也有類似情形，知情官員表示，泰國與越南因比較顧忌中國的態度，因此目前對於論壇的相關問題，不便多談。

美中貿易大戰持續延燒，由於台商在中國投資風險升高，使近期在中國的台商轉而回台投資的意願大增，不過，並非所有的產業都適合回台灣投資。

行政院政務委員鄧振中認為，受到美中貿易戰的影響，從中國回台投資的廠商，以資通訊產業為主，但其他產業的台商，則基於工資、土地成本等考量，較適合轉往東南亞國家投資，因此，已有部分台商轉往東南亞及印度等新南向國家投資。

鄧振中說，行政院經貿談判辦公室主要是提供資訊，並且利用政府掌握到現有海外台商的組織結構，協助在中國的台商轉往新南向國投資。

知情官員表示，馬來西亞的產業高峰論壇規劃10月初在台北舉行，印度的產業高峰論壇則預定10月中下旬舉行，也是在台北登場，至於菲律賓的產業高峰論壇規劃10月底、11月於在馬尼拉舉行。

官員說，今年這6場論壇雙方出席的企業界與官員等代表，每場將各約有200與會，政府要藉由舉辦論壇，協助我業者拓展新南向市場，並且期盼雙方的產業鏈有合作機會。

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