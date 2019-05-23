郭台銘質疑政府「聯美抗中」陳明通酸：多了解兩岸關係

2019-05-23 10:13

〔記者黃欣柏／台北報導〕行政院大陸委員會主委陳明通今赴立法院內政委員會備詢，針對鴻海董事長郭台銘日前接受媒體專訪時質疑蔡政府「聯美抗中」路線，陳明通會前受訪表示「請郭台銘多了解一下兩岸關係」、「對政府政策多學習一點」，他並呼籲，郭應在國際社會大聲講出中華民國、台灣不屬中華人民共和國。

對於郭台銘先前提出「台灣、中國不可切割，這個中國是指中華民國」，陳明通今表示，他不要跟郭打口水戰，但中共長久以來的宣傳就是只有「一個中國」、「台灣是中國的一部分」，甚至國際社會認知的中國也是指PRC，「在台灣講中華民國有什麼用，要在國際社會去講中華民國嘛！」

陳明通也強調，中國國家主席習近平今年1月提出「一國兩制台灣方案」，其目的就是要消滅中華民國，而政府的所作所為，都是要「捍衛中華民國，守護這塊土地」。

對於中國官方媒體新華社批評總統蔡英文是「孤獨的政客」，陳明通則說，北京不願意面對中華民國的存在，對領導人有這種不應該、不恰當的談話，無助於兩岸關係穩定發展。

陳明通今赴立法院內政委員會，主要是針對行政院版「兩岸人民關係條例」相關修法進行說明。陳明通在提案說明時指出，2016年間有多位國軍退役將領前往中國參加由習近平主持的孫中山誕辰紀念活動，不但在台下聆聽習近平演說，還在現場唱中共國歌時站立致敬，加上過去曾有行政機關人員自行縮減赴中管制期限，引發各界疑慮，因此陸委會特別提案修法。

陳明通說，修法重點首先是把公務員退離職後赴中管制的期間修正為最短三年，而且僅得增加，不得縮減，其次則是要針對逾許可管制期的重要涉密離退職人員建立申報機制，最後是對於機敏單位退職官員與將領，要增訂赴中參與特定政治活動的行為規範。

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